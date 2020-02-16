Где в Харькове не будет воды 16 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
шоссе Салтовское, 59/1(п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 46 (п. №2, стояк) до 17:00 17 февраля., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а до 18:00 17 февраля., ул. Светлая, 7-б до 20:00 17 февраля.
Киевский район:
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк), ул. Алчевских (Артема), 24 (п. №1) до 20:00 17 февраля.
Слободской район:
б-р Жасминовый (Слинько), 5к.2 (п. №2), ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 41/43 (п. №2, стояк), ул. Аэрофлотская, 2 (п. №1), ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 16 февраля.
Основянский район:
ул. Георгиевская (ч/с) до 15:00 16 февраля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 19 (п. №1), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), ул. Белогорская (ч/с) до 20:00 16 февраля.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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