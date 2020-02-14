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14.02.2020  13:31   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пер. Шевченковский, 48, ул. Новоалександровская, 91, ул. Дружбы Народов, 208-а, ул. Полтавский Шлях, 101, ул. Конотопская, 114, ул. Костромская, 5, ул. Новгородская, 4-а, пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский), 2-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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