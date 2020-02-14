14.02.2020 09:16

В 2020 году в Новобаварском районе отремонтируют 200 подъездов (ВИДЕО)

Сейчас бригады коммунальщиков обновляют подъезд бывшего общежития одного из заводов на Профсоюзном бульваре, 3.



// izvestia.kharkov.ua

Жители этой девятиэтажки дома обратились с просьбой о ремонте к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. Просто написали об этом на официальной странице градоначальника в сети Фейсбук. Вопрос был взят в работу.



«На сегодняшний день работы находятся на завершающем этапе. В подъезде обновлено покрытие стен и потолка, выполненные ремонт оконных рам. Упорядочены сети провайдеров. В работе остается холл на первом этаже. Данные работы планируется завершить в ближайшее время. К сожалению, на сегодняшний день бригадой еще не завершены ремонтные работы, но мы видим негативное отношение. Это и мусор, это и битое новое стекло. Хочется обратиться к жителям этого дома. Все ремонтные работы делаются для вас, для вашего комфортного проживания, поэтому очень просим бережно относиться к тем работам, которые проведены», – говорит заместитель главы администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ Анна Беловицкая



Коммунальщики, кроме ремонта холла на первом этаже, установят новые энергосберегающие светильники между этажами. Некоторые из приборов вообще со временем пришли в негодность, другие были украдены. Где-то что-то придется докрасить и оштукатурить и все - ждут следующие объекты. Таких на этот год в районе предостаточно, отмечают коммунальщики.



«В Новобаварском районе в 2020 году планируется выполнить ремонт подъездов почти в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это около 200 подъездов. С начала года ремонт в домах коммунальной формы собственности начат уже в 30 подъездах. Ремонтные работы ведутся согласно графикам и будут выполнены в срок», – отметила Анна Беловицкая.