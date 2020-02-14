14.02.2020 08:01

Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк) до 20:00 14.02.20 г.



Шевченковский район:

ул. Белогорская (ч/с), ул. Клочковская, 195, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 14.02.20 г.