Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк) до 20:00 14.02.20 г.
Шевченковский район:
ул. Белогорская (ч/с), ул. Клочковская, 195, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 14.02.20 г.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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