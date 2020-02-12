Где в Харькове не будет воды 12 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Есенина, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 12.02.20 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 39 (п. №3) до 20:00 12.02.20 г.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 11 (п. №1, стояк), пер. 2-й Таганский, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 12.02.20 г.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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