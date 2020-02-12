12.02.2020 08:00

Где в Харькове не будет воды 12 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Шевченковский район:

ул. Есенина, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 12.02.20 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 39 (п. №3) до 20:00 12.02.20 г.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 11 (п. №1, стояк), пер. 2-й Таганский, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 12.02.20 г.



