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12.02.2020  08:00   

Где в Харькове не будет воды 12 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
ул. Есенина, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 12.02.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 39 (п. №3) до 20:00 12.02.20 г.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 11 (п. №1, стояк), пер. 2-й Таганский, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 12.02.20 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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