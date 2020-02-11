11.02.2020 14:45

За п'ять років в Харкові замінили понад 100 км мереж водопостачання

Понад 102 км технічно зношених мереж водопостачання замінили бригади КП «Харківводоканал» в місті з 2015 по 2019 рік.



://city.kharkov.ua/

Про це сьогодні, 11 лютого, повідомив заступник генерального директора - директор комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков.



За його словами, в ході ремонтних робіт на підприємстві застосовуються сучасні матеріали європейських виробників: труби зі склопластику і високоміцного чавуну, нова запірно-регулююча арматура, використовується встановлення регуляторів тиску, вантузів, що дозволяє значно знизити кількість пошкоджень та оптимізувати подачу води харків'янам.



«За підтримки Харківської міської ради купується нове обладнання, техніка, автотранспорт, що дозволяє поліпшувати якість ремонтів. Зокрема, в 2018 році ми почали використовувати склопластикові труби при прокладанні нових водопровідних мереж, а в 2019 році проводити заміну мереж способом безтраншейної прокладки завдяки установці горизонтально направленого буріння. Нові методи санації труб дозволяють виконувати роботи по ліквідації аварій без відключення водопостачання і не порушувати благоустрій міста», - зазначив Владлен Волков.



Він нагадав, що в 2020 році в Харкові планується перекласти не менше 25 км водопровідних мереж різного діаметру.