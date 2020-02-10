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10.02.2020  10:58   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7, 8 и 9 февраля было устранено 26 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Индустриальный (Фрунзе), 39, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44, пр. Тракторостроителей, 158-а, ул. Солнечная, 9, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, пер. Петрашевский, 24, ул. Новодесятисаженная, 19, ул. Озерянская (Муранова), 29, пр. Победы, 72-б, ул. Новгородская, 22, ул. Чайковского, 6, ул. Айвазовского, 54, ул. Лысая, 21, пер. Метизный, 5, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16, въезд Балакирева, 11, ул. Роганская, 160, пр. Тракторостроителей, 107-б, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58-г, ул. Академика Павлова, 130, ул. Светлая, 29, ул. Смоленская, 11/13, пр. Победы, 74-б, въезд Дорошенковский, 2, ул. Отакара Яроша, 55, ул. Новгородская, 1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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