У Харкові ремонтують під’їзди житлових будинків (ВІДЕО)

Ремонт під'їзду комунальники проводять в дев'ятиповерховому будинку по вул. Петра Болбочана, 4 в Новобаварського районі.
Як повідомила начальник філії КП «Жилкомсервіс» Новобаварського району Ольга Алексєєнкова, з проханням відновити під'їзд мешканці будинку звернулися до Харківського міського голови Геннадія Кернеса на його сторінці в «Facebook». Бригада відразу ж приступила до робіт і планує здати оновлений об'єкт вже до кінця цього тижня.
«Це колишній гуртожиток одного з заводів. У минулому році в будинку була відремонтована частина під'їздів, в цьому році впорядкуємо залишилися. Так, в ході ремонту були поштукатурені і пофарбовані стіни під'їзду, замінені вікна та світильники на енергозберігаючі. Сьогодні бригада завершує оздоблювальні роботи в під'їзді», - зазначила Ольга Алексєєнкова.
За інформацією КП «Жилкомсервіс», всього в цьому році в Новобаварського районі планую відремонтувати 240 під'їздів. На даний момент ведуться роботи ще на 17 об'єктах.
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