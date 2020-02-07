07.02.2020 10:10

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 февраля было устранено 5 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44, ул. Конотопская, 114, ул. Тимирязева, 2, просп. Победы, 61-а, ул. Архитекторов, 28.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.