Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 февраля было устранено 5 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44, ул. Конотопская, 114, ул. Тимирязева, 2, просп. Победы, 61-а, ул. Архитекторов, 28.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Лучший день для реализации своих задумок: результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью снег, днем небольшой снег. Слабая метель. На дорогах гололедица.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
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