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07.02.2020  10:10   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 февраля было устранено 5 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44, ул. Конотопская, 114, ул. Тимирязева, 2, просп. Победы, 61-а, ул. Архитекторов, 28.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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