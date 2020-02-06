06.02.2020 10:38

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 февраля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Волочаевская, 83, ул. Чайковского, 6, Салтовское шоссе, 57, ул. Амосова, 25, ул. Фигнера, 35, пр. Гагарина, 56, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Киргизская, ул. Старопрудная, 6-8, ул. 23 Августа, 9-11, пр. Науки (Ленина), 17-15, ул. Коцюбинского, 12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.