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06.02.2020  10:38   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 февраля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Волочаевская, 83, ул. Чайковского, 6, Салтовское шоссе, 57, ул. Амосова, 25, ул. Фигнера, 35, пр. Гагарина, 56, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Киргизская, ул. Старопрудная, 6-8, ул. 23 Августа, 9-11, пр. Науки (Ленина), 17-15, ул. Коцюбинского, 12.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  ремонт, харьков, порыв, вода, харьковводоканал
 
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