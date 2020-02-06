Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 февраля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Волочаевская, 83, ул. Чайковского, 6, Салтовское шоссе, 57, ул. Амосова, 25, ул. Фигнера, 35, пр. Гагарина, 56, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Киргизская, ул. Старопрудная, 6-8, ул. 23 Августа, 9-11, пр. Науки (Ленина), 17-15, ул. Коцюбинского, 12.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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