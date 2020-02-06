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06.02.2020  08:01   

Где в Харькове не будет воды 6 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк) до 20:00 06.02.20 г.


 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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