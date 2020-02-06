Где в Харькове не будет воды 6 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк) до 20:00 06.02.20 г.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажность:
давление:
ветер: