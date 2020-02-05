05.02.2020 11:07

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Валентиновская (Блюхера), 18-20, ул. Амосова, 58, пер. Петрашевский, 13, Белгородское шоссе (поворот на резиденцию), пр. Гагарина, 316-б, ул. Костычева, 30, ул. Морозова, 22, ул. Отакара Яроша, 33, пер. Фанинский, 3.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.