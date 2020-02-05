Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Валентиновская (Блюхера), 18-20, ул. Амосова, 58, пер. Петрашевский, 13, Белгородское шоссе (поворот на резиденцию), пр. Гагарина, 316-б, ул. Костычева, 30, ул. Морозова, 22, ул. Отакара Яроша, 33, пер. Фанинский, 3.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажность:
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