04.02.2020 08:11

Где в Харькове не будет воды 4 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, спаренный стояк), ул. Мохначанская, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 4 февраля.



Киевский район:

ул. Пушкинская, 40 (п. №1), ул. Шишковская, 8-а (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 4 февраля.



Немышлянский район:

пр. Московский, 204/2 (п. №8, спаренный стояк) до 17:00 4 февраля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 80 (п. №2, стояк) до 17:00 4 февраля.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 4 февраля; ул. Ньютона, 115 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 4 февраля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), пр. Победы, 54 (п. №1,4, стояк), 58 (п. №1, стояк), пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-е (п. №2), ул. Отакара Яроша, 15 (п. №5), ул. 23 Августа, 62 (п. №9), ул. Клочковская, 197 (п. №6, стояк) до 20:00 4 февраля.