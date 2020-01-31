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31.01.2020  15:56   

У Харкові субсидію отримують 18% власників домоволодінь

Цифри навела заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.


://city.kharkov.ua



«Це достатньо велика кількість городян, тому що ми починали з 3-4% домоволодінь міста. Я пам'ятаю, як нам було складно, коли ми перейшли на 5-7% субсідіантов в літній період і 12-13% у зимовий. І зараз в цей опалювальний період ми наближаємося до цифри 18,5% субсідіантов», - сказала віце-мер.

Вона також нагадала, що сьогодні субсидія і пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються в монетизованій формі - грошові кошти приходять споживачам або на карту «Ощадбанку», або будь-якого іншого банку, або ж їх можна отримати готівкою разом з пенсією в відділеннях «Укрпошти».

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що на сьогоднішній день відсоток розрахунків серед пільговиків та одержувачів субсидії помітно виріс.

«Ми почали процес монетизації пільг з жовтня минулого року і вже змогли проаналізувати розрахунки за листопад і грудень і бачимо, що відсоток оплати за спожиті житлово-комунальні послуги зростає. Люди вже почали розуміти, що необхідно робити з цими грошима», - зазначила віце-мер.

Нагадаємо, орган соціального захисту населення щомісячно розраховує суму пільги, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом. Також на неї впливають ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги і державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування. Отримати додаткову інформацію щодо монетизації пільг і субсидій можна в районних управліннях праці та соцзахисту міста.

Источник:   ХГС
 Тэги:  жкх, субсидия, харьков, тарифы
 
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