31.01.2020 12:34

«Харківські теплові мережі» затвердили інвестиційну програму

Громадське обговорення інвестиційної програми підприємства на 2020 рік відбулося 31 січня в КП «Харківські теплові мережі».



://city.kharkov.ua

Як повідомив начальник філії інноваційно-інвестиційної діяльності та розвитку ХТМ Олександр Андрєєв, на програму передбачається виділити 102,8 млн грн власних коштів підприємства. Ці кошти мають бути спрямовані на ремонт зношених котлів у котельнях та реконструкцію магістральних теплових мереж. Так, планується відремонтувати три ділянки магістралі на пр. Тракторобудівників та на Салтівському шосе загальною протяжністю 3,7 км.



«Реконструкція теплових мереж дозволить зменшити аварійність і витрати на їхнє обслуговування, а також скоротить споживання газу та електроенергії, мінімізує терміни відключення споживачів під час проведення ремонтних робіт, тобто, загалом дозволить підвищити якість послуг, що надаються. Економічний ефект від реалізації інвестиційної програми складе 14,3 млн грн», - повідомив начальник філії ХТМ.



Генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» Сергій Андрєєв нагадав, що у 2020 році, крім коштів інвестиційної програми, підприємство продовжить використовувати кошти міського бюджету (95 млн грн) і Світового банку.



«Торік Світовий банк виділив нам 14 млн доларів на придбання нових труб. Частину коштів ми встигли використати перед опалювальним сезоном, але процес ще триває, і останню партію підприємство отримає на початку березня. Вже зараз на складах лежить близько 30 км труб, і ми чекаємо гарної погоди, щоб почати перекладку до наступного опалювального сезону. Загалом у 2020 році планується перекласти 70-80 км тепломереж», - зазначив Сергій Андрєєв.



За його словами, масштабні перекладки заплановані в найпроблемніших районах - Шевченківському, Слобідському та нагірній частині Київського.