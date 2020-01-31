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31.01.2020  08:08   

Где в Харькове не будет воды 31 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 191, 193-а,б, 197-г до 12:00 31.01.20 г., ул. Сумгаитская, 2 (п. №3, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №6,11, стояк) до 20:00 31.01.20 г.

А также:      

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №6, стояк) до 20:00 31.01.20 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 33-е (стояк) до 20:00 31.01.20 г.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 21 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 31.01.20 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.20 г.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 31.01.20 г.

Холодногорский район:
пер. 1-й Таганский, 18/2 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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