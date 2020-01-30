30.01.2020 16:41

Геннадий Кернес прокомментировал снижение тарифов и указал контакты для более детальных справок

Городской голова Харькова через социальную сеть обратился к горожанам с разъяснениями относительно тарифов на тепло и горячую воду.



://city.kharkov.ua/

«Уважаемые харьковчане!

В феврале месяце текущего года «Харьковские тепловые сети» еще раз пересчитают платежки за горячую воду и тепло, которые были потреблены в январе, в сторону уменьшения. Это связано с тем, что в этом январе была снижена фактическая стоимость природного газа – с 6 235,51 грн. до 4 650 грн.

Уменьшение стоимости тепла и горячей воды коснется всех жителей Харькова. А для тех горожан, квартиры которых не оборудованы счетчиками тепла, будет дополнительное снижение цены за услугу с учетом температуры наружного воздуха. А январь выдался намного теплее, чем обычно.

Таким образом, цена тепловой энергии для всех харьковчан снизится на 14,57%.

Услуги центрального отопления уменьшатся:

- для жителей с домовыми или квартирными счетчиками теплоэнергии на 14,41%;

- для жителей без домовых или квартирных счетчиков теплоэнергии – так же на 14,41.

Услуги центрального обеспечения горячей водой:

- при условии подключения полотенцесушителей к системе поставки горячей воды на 12,84%;

- без полотенцесушителей – на 12,71%.

А для тех горожан, дома которых не оборудованы счетчиками тепла, будет дополнительное снижение цены за услугу с учетом температуры наружного воздуха. А январь выдался намного теплее, чем обычно.

Еще раз обращаю ваше внимание, уважаемые харьковчане, что все эти перерасчеты коснутся платежек за горячую воду и тепло, которые вы получите уже в феврале!

Если у вас возникнут вопросы по перерасчету, все интересующие вас ответы вы можете получить по телефону справочной службы КП «Харьковские тепловые сети» - 057 341 41 40» - говорится в сообщении.