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30.01.2020  16:41   

Геннадий Кернес прокомментировал снижение тарифов и указал контакты для более детальных справок

Городской голова Харькова через социальную сеть обратился к горожанам с разъяснениями относительно тарифов на тепло и горячую воду.


://city.kharkov.ua/
«Уважаемые харьковчане!
 
В феврале месяце текущего года «Харьковские тепловые сети» еще раз пересчитают платежки за горячую воду и тепло, которые были потреблены в январе, в сторону уменьшения. Это связано с тем, что в этом январе была снижена фактическая стоимость природного газа – с 6 235,51 грн. до 4 650 грн.  
 
Уменьшение стоимости тепла и горячей воды коснется всех жителей Харькова. А для тех горожан, квартиры которых не оборудованы счетчиками тепла, будет дополнительное снижение цены за услугу с учетом температуры наружного воздуха.  А январь выдался намного теплее, чем обычно.  
 
Таким образом, цена тепловой энергии для всех харьковчан снизится на 14,57%.
 
Услуги центрального отопления уменьшатся:
- для жителей с домовыми или квартирными счетчиками теплоэнергии на 14,41%;
- для жителей без домовых или квартирных счетчиков теплоэнергии – так же на 14,41.
 
Услуги центрального обеспечения горячей водой:
- при условии подключения полотенцесушителей к системе поставки горячей воды на 12,84%;
- без полотенцесушителей – на 12,71%.
 
А для тех горожан, дома которых не оборудованы счетчиками тепла, будет дополнительное снижение цены за услугу с учетом температуры наружного воздуха.  А январь выдался намного теплее, чем обычно.  
 
Еще раз обращаю ваше внимание, уважаемые харьковчане, что все эти перерасчеты коснутся платежек за горячую воду и тепло, которые вы получите уже в феврале!
 
Если у вас возникнут вопросы по перерасчету, все интересующие вас ответы вы можете получить по телефону справочной службы КП «Харьковские тепловые сети» - 057 341 41 40» - говорится в сообщении.
Источник:   Телеграмм канал Геннадий Кернес
 Тэги:  тариф, кернес, социальная сеть, тепло
 
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