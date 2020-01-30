Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29 января было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Московский, 298, ул. Гуданова, 18, въезд Цветочный, 27, пр. Тракторостроителей, 63, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58-г, проезд Стадионный, 6/6, ул. Фронтовая, ул. Краснодарская, 171-е, пр. Победы, 61, Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-б, ул. Менделеева, 2 (ул. Стефенсона), ул. Воронихина, 33, ул. Печорская, 32, пр. Победы, 55-в.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажность:
давление:
ветер: