30.01.2020 10:34

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29 января было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Московский, 298, ул. Гуданова, 18, въезд Цветочный, 27, пр. Тракторостроителей, 63, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58-г, проезд Стадионный, 6/6, ул. Фронтовая, ул. Краснодарская, 171-е, пр. Победы, 61, Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-б, ул. Менделеева, 2 (ул. Стефенсона), ул. Воронихина, 33, ул. Печорская, 32, пр. Победы, 55-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.