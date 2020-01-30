Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов
30.01.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), пр. Московский, 304 (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №6, стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Киевский район:
ул. Пушкинская, 26 (п. №1). ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1(п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9, стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 2 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
29.01 ЖКХ В старом центре Харькова не будет воды: список адресов 29.01 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов 28.01 ЖКХ У Харкові провели понад вісім тисяч досліджень якості води
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 