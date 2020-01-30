30.01.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), пр. Московский, 304 (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №6, стояк) до 20:00 30.01.20 г.



Киевский район:

ул. Пушкинская, 26 (п. №1). ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1(п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9, стояк) до 20:00 30.01.20 г.



Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 2 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.