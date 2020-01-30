Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), пр. Московский, 304 (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №6, стояк) до 20:00 30.01.20 г.
Киевский район:
ул. Пушкинская, 26 (п. №1). ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1(п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9, стояк) до 20:00 30.01.20 г.
Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 2 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.
День логики и прагматизма – может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, днем местами дождь. По области туман, слабый гололед.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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