Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов
29.01.2020  08:07   

Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), ул. Плиточная, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 29 января; пр. Московский, 304 (п. №1, стояк) до 20:00 30 января.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк) до 18:00 29 января.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 29 января; пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6) до 20:00 29 января; ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9, стояк) до 20:00 30 января.

Немышлянский район:
пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 января.

Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 2 (п. №3, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 (п. №2, стояк) до 20:00 29 января.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29 января.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3) до 20:00 30 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
30.01 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов 29.01 ЖКХ В старом центре Харькова не будет воды: список адресов 28.01 ЖКХ У Харкові провели понад вісім тисяч досліджень якості води
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 