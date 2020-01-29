Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), ул. Плиточная, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 29 января; пр. Московский, 304 (п. №1, стояк) до 20:00 30 января.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк) до 18:00 29 января.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 29 января; пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6) до 20:00 29 января; ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9, стояк) до 20:00 30 января.
Немышлянский район:
пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 января.
Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 2 (п. №3, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 (п. №2, стояк) до 20:00 29 января.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29 января.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3) до 20:00 30 января.
День логики и прагматизма – может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, днем местами дождь. По области туман, слабый гололед.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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