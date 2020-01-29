29.01.2020 08:07

Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), ул. Плиточная, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 29 января; пр. Московский, 304 (п. №1, стояк) до 20:00 30 января.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк) до 18:00 29 января.



Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 29 января; пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6) до 20:00 29 января; ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9, стояк) до 20:00 30 января.



Немышлянский район:

пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 января.



Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 2 (п. №3, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 (п. №2, стояк) до 20:00 29 января.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29 января.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3) до 20:00 30 января.