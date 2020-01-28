28.01.2020 11:45

Харьковские коммунальщики избавляются от романтического рождественского полупаразита (ФОТО)

Для этого мероприятия в тихом центре города перекрыта улица Костомаровская: проезд транспорта ограничен, а у пешеходов появилаьь уникальная возможность насобирать «рождественской магии» или лечебной зелени от онкозаболеваний.



://kh.depo.ua/

Движение транспорта по улице Костомаровская запрещен до 29 января. Это связано с кронирование деревьев.

С обеих сторон улицы проезжую часть перекрыли тракторами и дорожными знаками, указывающими на объезд.

Также посреди улицы находится автовышка. Рабочие проводят обрезку деревьев пораженных паразитом. Движение для пешеходов не ограничено.

На Рождество, в ряде европейский стран, веточки деревьев, пораженных омелой, принято вешать над входными дверями, а под ними - целоваться.

Mistel - так немцы называют это вечнозеленое растение, которое в предрождественские недели охотно используют в Германии и многих других странах Европы для праздничного украшения домов. Как раз сейчас шарообразные густые кусты вечнозеленой омелы хорошо видны на деревьях, где они селятся - получают влагу и питательные вещества через свои корни, которые пускают в древесные ветви. Однако фотосинтез омела осуществляет самостоятельно, то есть паразитирует лишь отчасти.

Распространяется это растение при помощи птиц, когда те, например, чистят клюв от прилипших семян о ветки. Прилипают же они потому, что в плодах омелы содержится клейкая жидкость.

Такая, вот, стратегия. Сами плоды - слабоядовитые, поэтому от детей и домашних животных их следует держать подальше. Однако препараты из омелы находят самое разнообразное применение в современной медицине - вплоть до сопроводительной терапии при онкологических заболеваниях.