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28.01.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 28 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), пр. Александровский, 184 (п. №3, стояк), ул. Тархова, 12 (п. №1) до 20:00 28 января.

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 17:00 28 января.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 28 января; ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк) до 20:00 28 января; ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк) до 18:00 29 января.

Немышлянский район:
пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 28 января; ул. Харьковских Дивизий, 7/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 января.

Новобаварский район:
пер. Коксовый (ч/с), пер. Клеверный (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), пер. Химический (ч/с), пер. Райгородский (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), Карачевское шоссе (ч/с) до 20:00 28 января.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24(п. №2, спаренный стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №3) до 20:00 28 января.

Слободской район:
ул. Анадырская, 12 (п. №1), пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк) до 20:00 28 января; пер. Зерновой, 6/6 (п. №1, стояк) до 20:00 29 января.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 28 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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