Где в Харькове не будет воды 28 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), пр. Александровский, 184 (п. №3, стояк), ул. Тархова, 12 (п. №1) до 20:00 28 января.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 17:00 28 января.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 28 января; ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк) до 20:00 28 января; ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк) до 18:00 29 января.
Немышлянский район:
пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 28 января; ул. Харьковских Дивизий, 7/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 января.
Новобаварский район:
пер. Коксовый (ч/с), пер. Клеверный (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), пер. Химический (ч/с), пер. Райгородский (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), Карачевское шоссе (ч/с) до 20:00 28 января.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24(п. №2, спаренный стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №3) до 20:00 28 января.
Слободской район:
ул. Анадырская, 12 (п. №1), пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк) до 20:00 28 января; пер. Зерновой, 6/6 (п. №1, стояк) до 20:00 29 января.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 28 января.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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