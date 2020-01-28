28.01.2020 08:41

У Харкові провели понад вісім тисяч досліджень якості води

Вісім тисяч вісімдесят три фізико-хімічних і мікробіологічних досліджень води провели на КП «Харківводоканал» у 2019 році.



//vodokanal.kharkov.ua

Як повідомив головний інженер КП «Харківводоканал» Володимир Паболков, щоб споживачі отримували якісну воду гарантованої якості, на підприємстві дотримуються технологічних регламентів, які відповідають державним стандартам. За його словами, у Харкова два основних джерела водопостачання - річка Сіверський Донець (за 40 км від міста) і Краснопавлівське водосховище (за 140 км від міста). По водоводах великого діаметра вода подається в місто, де акумулюється в резервуарах чистої води і далі насосними станціями подається в розподільну водогінну мережу.

Головний інженер підприємства зазначив, що якість питної води в системі централізованого водопостачання щодня контролюють три відомчі лабораторії на заміських станціях водопідготовки і в самому місті Харкові. Воду перевіряють за 86 показниками на стадіях водопідготовки, транспортування, в резервуарах чистої води, на насосних і артезіанських станціях, а також в колонках на розподільній мережі.



При цьому він зазначив, що воду подають споживачам, виконуючи всі норми, але вона може втратити певну якість при транспортуванні, під час аварійно-відновлювальних робіт, коли відключаються і магістралі, і системи внутрішнього водопроводу. При повторному включенні відбувається взмучування опадів, які знаходяться в трубах, і деякий час з крана може текти іржава вода, оскільки мережі в місті мають близько 80% зносу.



Як повідомив головний інженер, всього торік на підприємстві провели 8 тис. 83 фізико-хімічних і мікробіологічних дослідження води і близько 40 тис. аналізів проб на стадії водопідготовки. З усієї кількості проведених аналізів не відповідало стандартам менше 5%, що відповідає вимогам і нормам.



«Ми впевнені в гарантії якості води, яку подаємо споживачам. Щодня воду перевіряють, вона відповідає нормам і правилам, які введені в Україні, і харків'яни можуть бути спокійні за якість води», - підсумував Володимир Паболков.