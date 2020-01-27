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27.01.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 27 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 48-б (п. №1), 50 (п. №1) до 20:00 27 января; ул. Роганская, 148 (п. №1, стояк) до 20:00 28 января.

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 17:00 27 января; ул. Астрономическая (ч/с), ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 27 января.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк), ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 27 января; ул. Валентиновская (Блюхера), 58-а (п. №1) до 20:00 27 января.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 7/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27 января.

Новобаварский район:
ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 27 января.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 68 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №2) до 20:00 27 января.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №1) до 20:00 27 января.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 18, Григоровское шоссе (Комсомольское), 10 (п. №3, стояк) до 20:00 27 января.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31, 33, 35, 35-в, 37, 39, 39-в, 41, пр. Победы, 58, 60-а, ул. Ахсарова, 9 до 19:00 27 января; ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 18 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №12), пр. Победы, 74-г (п. №3) до 20:00 27 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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