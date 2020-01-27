Где в Харькове не будет воды 27 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 48-б (п. №1), 50 (п. №1) до 20:00 27 января; ул. Роганская, 148 (п. №1, стояк) до 20:00 28 января.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 17:00 27 января; ул. Астрономическая (ч/с), ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 27 января.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк), ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 27 января; ул. Валентиновская (Блюхера), 58-а (п. №1) до 20:00 27 января.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 7/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27 января.
Новобаварский район:
ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 27 января.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 68 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №2) до 20:00 27 января.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №1) до 20:00 27 января.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 18, Григоровское шоссе (Комсомольское), 10 (п. №3, стояк) до 20:00 27 января.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31, 33, 35, 35-в, 37, 39, 39-в, 41, пр. Победы, 58, 60-а, ул. Ахсарова, 9 до 19:00 27 января; ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 18 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №12), пр. Победы, 74-г (п. №3) до 20:00 27 января.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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