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13.05.2021  10:34   

Харьковские школьники успешно выступили на международной Менделеевской олимпиаде

Ученица Харьковской гимназии № 47 Дарья Клименко завоевала бронзовую медаль 55-й Международной Менделеевской олимпиады для школьников по химии.

Харьковские школьники успешно выступили на международной Менделеевской олимпиаде

Олимпиада в этом году состоялась в дистанционном формате. Участниками соревнований стали 145 школьников из 28 стран. В состав команды от Украины вошли восемь школьников, среди которых - ученики Харьковской гимназии № 47 Дарья Клименко и Владимир Максимов.

По результатам двух теоретических туров ученица 10 класса Дарья Клименко получила бронзовую медаль, а ученик 11 класса Владимир Максимов - диплом участника.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школа, олимпиада, харьков
 
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