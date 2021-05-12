Ученики 4, 9 и 11 классов в этом году не будут сдавать ГИА

12.05.2021 09:44

Решение об отмене государственно-итоговой аттестации для детей, заканчивающих определенную степень обучения, было принято в связи с установлением на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации, который продлен до 30 июня.

Об этом 11 мая на брифинге сообщила директор Департамента науки и образования Харьковской областной администрации Анжелика Крутова.

«Пунктом 6 раздела 4 порядка проведения ГИА установлено, что соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, освобождаются от аттестации по решению Министерства образования и науки или местных органов управления образованием; учащиеся, оканчивающие 4 и 9 классы, освобождены от прохождения ГИА согласно письму МОН от 3 марта. В соответствии с пунктом указанного порядка, соискателям образования, освобожденным от аттестации, в соответствующем свидетельстве о получении определенного уровня образования делается запись «освобожден» вместо оценки», - пояснила Анжелика Крутова.

Ученики 11 классов также освобождаются от ГИА в 2021 году. Это касается и претендентов на получение золотой или серебряной медали. Такая инициатива связана с минимизацией рисков заражения COVID-19 во время прохождения итоговой аттестации.

«Ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в этом году, имеют право пройти ГИА, в частности, в форме ВНО по собственному желанию. Отдельные категории соискателей образования могут пройти ГИА в учебных заведениях. Это, например, соискатели общего среднего образования Международной украинской школы, граждане Украины, которые завершили обучение и получили документ о соответствующем уровне за рубежом, те, кто получают общее среднее образование по вечерней или заочной форме образования», - добавляет директор Департамента науки и образования.

Образовательный процесс в Харьковской области заканчивается 4 июня 2021 года. Проводить ли последние звонки, учебные заведения будут решать сами. Но они должны быть проведены с соблюдением всех ограничений «желтой» зоны.

Также Анжелика Крутова напомнила, что уже 21 мая начнется основная сессия ВНО, которая продлится до 15 июня. А с 29 июня по 16 июля пройдет дополнительная сессия ВНО. Все этапы ВНО пройдут в запланированные сроки, сообщают в областной администрации, независимо от уровня эпидемиологической опасности.