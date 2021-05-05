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05.05.2021  18:21   

Школьники вернутся за парты после майских праздников - Игорь Терехов

Харьковская область переходит в желтую зону ограничений.


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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что школьники вернутся к очной форме обучения уже после праздников. Такое решение было принято после обсуждения с педагогами города.

Он также добавил, что остальные ограничения в городе снимут после того, как мэрия получит решение областной комиссии по техногенно-экологической безопасности.

Тэги:  терехов, карантин, школы
 
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