05.05.2021 18:21

Школьники вернутся за парты после майских праздников - Игорь Терехов

Харьковская область переходит в желтую зону ограничений.



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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что школьники вернутся к очной форме обучения уже после праздников. Такое решение было принято после обсуждения с педагогами города.

Он также добавил, что остальные ограничения в городе снимут после того, как мэрия получит решение областной комиссии по техногенно-экологической безопасности.