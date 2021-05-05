Школьники вернутся за парты после майских праздников - Игорь Терехов

Харьковская область переходит в желтую зону ограничений.
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что школьники вернутся к очной форме обучения уже после праздников. Такое решение было принято после обсуждения с педагогами города.
Он также добавил, что остальные ограничения в городе снимут после того, как мэрия получит решение областной комиссии по техногенно-экологической безопасности.
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Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
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