с 11 мая начинается регистрация на единые вступительные экзамены на магистратуру

С 9:00 11 мая до 18:00 3 июня будет проходить регистрация абитуриентов, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительное экзамен (ЕПВЭ) для поступления на обучение для получения степени магистра. ЕПВЭ сдают поступающие на специальности "Право" и "Международное право".
Основная сессия единого вступительного экзамена проводится 30 июня, единого профессионального вступительного экзамена - 2 июля..
Составление дополнительных вступительных экзаменов (в случае, если такой экзамен предусмотрен Правилами приема учреждения высшего образования) для абитуриентов, поступающих на основе ступени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня), полученного по другой специальности (направлению подготовки), начинается 11 мая и заканчивается 29 мая.
Регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов начинается 1 июля.
Прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе результатов единого вступительного экзамена и профессионального вступительного экзамена, начинается 15 июля, кроме высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений, и заканчивается в 18:00 23 июля.
Вступительные экзамены, а также дополнительные вступительные экзамены для абитуриентов, поступающих на основе ступени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня), полученного по другой специальности (направлению подготовки), и уже сдавали единый вступительный экзамен, проводятся с 19 июля по 30 июля .
Рекомендации для зачисления по госзаказу предоставляются не позднее чем 2 августа. Подача документов для зачисления на бюджет продлится до 18:00 7 августа. Приказ о зачислении по государственному заказу выдается 12 августа.
Перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц, осуществляется не позднее чем 19 августа.
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Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
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