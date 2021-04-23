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23.04.2021  11:00   

22 апреля в Харькове родилось 32 ребенка

32 ребенка родилось в Харькове в четверг, 22 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 16 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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