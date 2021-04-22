22.04.2021 15:52

Реформа среднего образования: подготовка к введению Новой украинской школы

Внедрение НУШ в 5-9 классах.

Сейчас идет разработка учебно-методического и организационно-методического обеспечения для педагогов базовой школы.

Об этом говорится в приказе МОН по реализации инновационного образовательного проекта на тему «Разработка и внедрение учебно-методического обеспечения для учреждений общего среднего образования в условиях реализации Государственного стандарта базового среднего образования».

«Реформа "Новая украинская школа" предполагает изменение целей и основных задач образования, в частности, базового общего среднего образования, в соответствии с современной образовательной парадигмой и мировыми тенденциями развития национальных образовательных систем. Достижение новых целей украинской школы требует постоянного поиска путей модернизации содержания образования. Это потребует реализации принципиально новых педагогических, методических инструментов, которые должны основываться на личностно ориентированном и компетентностном подходе к обучению», - подчеркнул Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В частности, проект предусматривает разработку:

- учебно-методического обеспечения для реализации нового Государственного стандарта базового среднего образования;

- организационно-методического инструментария для педагогов базовой школы на основе концепции Новой украинской школы;

- Типовой программы повышения квалификации педагогических работников, дистанционных курсов подготовки педагогов;

- системы оценки образовательных достижений соискателей общего среднего образования, а также его экспериментальную апробацию;

- воспитательной составляющей образовательного процесса, актуализированной концепцией НУШ, и ее экспериментальную проверку.

В рамках проекта также запланировано формирование и обучение региональных тренерских групп из всех образовательных сфер, а также внесение изменений в образовательно-профессиональные программы подготовки бакалавров и магистров педагогических заведений высшего образования по развитию профессиональной компетентности в работе с учащимися базовой школы.

Кроме того, запланирован постоянный мониторинг эффективности внедрения госстандарта, мониторинговые исследования по направлениям проекта, а также апробация вариантов типового учебного плана в соответствии с образовательными потребностями учащихся и возможностей учителей вносить целесообразные изменения.

Сейчас отрабатываются все составляющие такого учебного куррикулума для педагогических работников с прогнозируемым результатом - от создания рамочной программы подготовки педагогов до внедрения в полном объеме концепции, содержания и методов НУШ в 5-9 классах.

Проект рассчитано провести в течение 2021-2027 годов в три этапа.

Во время первого - организационно-подготовительного (апрель-октябрь 2021) - планируется создать рабочую группу, которая будет осуществлять научно-методическое сопровождение эксперимента, разработать необходимые учебные и методические материалы, провести тренинги для региональных тренеров и администраций школ в регионах и подготовку для учителей - участников проекта.

Во время следующего этапа, формирующего (ноябрь 2021 - июнь 2026), будет проходить, в частности, разработка, апробация и корректировка учебно-методического обеспечения, наставническая поддержка учителей, разработка соответствующих инструктивно-методических материалов по системе оценивания и новых требований к проведению ГИА, а также мониторинг достижения ожидаемых результатов обучения учащихся.

Обобщающий этап продлится с июля 2026 года до декабря 2027-го. Во время него планируется провести обобщение результатов проекта и формирование выводов, корректировку учебных материалов, мониторинговое исследование достижения ожидаемых результатов обучения учащихся 9-х классов, а также подготовку и издание учебных и методических материалов по результатам проекта.

Справка. 30 сентября 2020 года Кабинет министров утвердил Государственный стандарт базового среднего образования. Документ создает условия для продолжения реформы «Новая украинская школа» в 5-9 классах с 2022 года. Он обнародован на Правительственном портале.

Государственный стандарт определяет цели и принципы образовательного процесса в учреждениях базового среднего образования, дает общую характеристику содержания обучения, объясняет требования к обязательным результатам обучения и ориентиры для их оценки. В документе четко обозначены ключевые компетентности, которыми должны овладеть школьники по окончании каждого из двух циклов - а