14.04.2021 16:39

Высокие результаты ВНО: ученикам буду выплачивать стипендии и премии

Сегодня, 14 апреля 2021 года принято соответствующее постановление.

Стипендии Президента Украины за высокие результаты ВНО будут назначаться ежегодно не более чем 270-ти участникам тестирования, которые:

- получили полное общее среднее образование в текущем году,

- получили наибольшую общую сумму баллов по результатам ВНО по всем учебным предметам, определенным для обязательной сдачи в текущем учебном году,

- зачислены в учреждения высшего образования Украины и постоянно проживают в Украине.

Стипендии будут выплачиваться в течение календарного года с 1 сентября ежемесячно в размере 10 000 гривень. Лица, которым назначена стипендия, сохраняют право на получение других стипендий.

Премии Президента Украины для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам будут назначаться с целью государственной поддержки учеников.

Ежегодно приказом МОН будут назначаться не более:

- 85 премий для победителей всеукраинских олимпиад;

- 40 премий для победителей международных олимпиад.

Претендентами на назначение премий для победителей всеукраинских олимпиад являются лица, которые по результатам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад по соответствующим учебным предметам в соответствующих классах получили наибольшее количество баллов.

Претендентами на назначение премий для победителей международных олимпиад являются лица, которые в составе команд для участия в международных ученических олимпиадах по соответствующим учебным предметам, утвержденным приказом МОН, стали победителями таких олимпиад.

Премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в Украине.

Премии будут выплачиваться единовременно в размере:

- для победителей всеукраинских олимпиад - 20 000 гривень;

- для победителей международных олимпиад - 100 000 гривень.

Постановление принято во исполнение Указа Президента Украины от 28 января 2021 года № 27/2021 «О стипендиях, премиях и грантах Президента Украины в сфере образования».