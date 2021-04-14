14.04.2021 11:44

ТОП-5 онлайн-ресурсов с бесплатными уроками

Предлагаем вашему вниманию подборку онлайн-ресурсов, на которых можно найти бесплатные онлайн-уроки и быстро освоить любую профессию. Тысячи украинцев уже успели пройти обучение и овладеть множеством профессий.

1) 90 бесплатных уроков - ресурс, на котором можно найти практически любые уроки, начиная от программирования и иностранных языков и заканчивая игрой на гитаре.





2) Prometheus - это платформа массовых открытых онлайн-курсов. Многие курсы разделены на циклы. Также здесь можно найти довольно редкие курсы - например, курсы по предпринимательству, IT и PR.





3) Открытый Университет Майдана - это проект, который предлагает бесплатные видеолекции. Среди нескольких десятков курсов, например, курс о политических идеологии, финансовую грамотность и информационную безопасность.





4) Coursera - образовательный проект, который предлагает своим слушателям сотни бесплатных онлайн-курсов по различным предметам от ведущих американских университетов. В случае успешного окончания студент получает сертификат о прохождении курса.





5) TED - известный сайт, на котором можно найти более 2 тысяч видео, в большей части из которых субтитры на украинском языке, а некоторые - озвученные ею. Спикерами являются выдающиеся ученые, политики, бизнесмены и активисты.