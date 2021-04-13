13.04.2021 16:49

Новые нормы школьного питания введут с начала учебного года

Особое внимание будет уделяться снижению количества потребленного сахара.

Обновление нормативной базы стало первым этапом реформы школьного питания, которая внедряется по инициативе Первой леди Украины Елены Зеленской. Нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления и отдыха был утвержден и опубликован на сайте Кабинета министров.

«Новые нормы имеют целью сделать школьное питание сбалансированным и полезным для детей. В документе содержится информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, предлагаемые школьникам в течение дня, - рассказывают в Министерстве образования и науки Украины. - Особое внимание при организации питания уделяют снижению количества потребленного сахара. Содержание сахаров в пищевых продуктах, предназначенных для продажи в буфетах, торговых аппаратах, предлагаемых школьникам, и в пищевых продуктах, используемых для приготовления готовых блюд, ограничивается на уровне не более 10 граммов на 100 граммов/миллилитров пищевого продукта».

Среди других изменений в нормы, которые заработают с 1 сентября 2021 года, следующие:

- количество сахара уменьшится в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи;

- количество фруктов увеличится до 100 г на один прием пищи;

- количество хлеба на 1 прием пищи уменьшится с 60-80 г до 30-50 г;

- количество мяса увеличится так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;

- количество молочных продуктов увеличится при формировании меню: новыми нормами предусмотрена одна порция молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока, или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.

«Важным элементом обеспечения всех школьников здоровой и безопасной пищей является учет особых диетических потребностей соискателей образования. Так, в зависимости от этих потребностей детей должны обязательно информировать о тех пищевых элементах в составе блюд, которые могут вызвать ухудшение состояния здоровья или аллергическую реакцию», - подчеркивают в МОН.

Так, например, соискателям образования с пищевой аллергией на молоко и молочные продукты (в соответствии с медицинской справкой, выданной врачом общей практики - семейным врачом или врачом-педиатром, в которой указаны особые диетические потребности ребенка с установленным диагнозом) для питания предлагаются растительные напитки. А школьникам с подтвержденным диагнозом «целиакия» (непереносимость глютена) должны предлагаться продукты и блюда, не содержащие глютена и его следов - их перечень есть в документе.

В учреждениях общего среднего образования для учащихся всех классов независимо от учебной смены должно быть организовано не менее одного раза горячее питание в соответствии с нормами. По заявлению одного из родителей или других законных представителей соискателям общего среднего образования могут предоставляться горячие обеды.

Справка. В 2020 году под патронатом Первой леди Украины Елены Зеленской было начато реформирование школьного питания, которое является одной из целей, определенных Национальной стратегией развития безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе, одобренной Указом Президента Украины от 25.05.2020 №195/2020. Реформа внедряется Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Реформа школьного питания поддерживается всеми регионами: в каждой области действуют региональные планы по созданию надлежащих условий для безопасного питания в учебных заведениях, обеспечивается систематическое обучение персонала, который вовлечен в организацию школьного питания, постоянно совершенствуется организация школьного питания, обеспечивается формирование культуры здорового питания.