12 апреля в Харькове родилось 34 малыша

34 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 12 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 20 мальчиков и 14 девочек.
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Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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