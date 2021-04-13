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13.04.2021  11:06   

12 апреля в Харькове родилось 34 малыша

34 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 12 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 20 мальчиков и 14 девочек.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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