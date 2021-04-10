Главная Новости Образование В Украине 10 апреля выпускники проходят пробное ВНО 2021
10.04.2021  11:35   

В Украине 10 апреля выпускники проходят пробное ВНО 2021

Пробное ВНО 2021 состоится 10 апреля в большинстве регионов, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей.

 
Из-за ограничений работы общественного транспорта сессия пробного внешнего независимого оценивания здесь перенесли на 24 апреля.
 
В нем принимают участие более 120 тыс. выпускников.
 
Тестирование начнется в 11.00, а допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 1015 до 10.50.
 
Участники пробного тестирования должны иметь с собой:
  • документ, по которому зарегистрировались для участия в пробном ВНО;
  • приглашение-пропуск;
  • защитную маску;
  • две-три ручки с чернилами черного цвета;
  • бутылку с питьевой водой (по желанию);
  • антисептик для рук.
Опаздывать нельзя, потому что не допустят к пункту тестирования.
 
На входе должны проверить температуру, поэтому при наличии симптомов ОРВИ лучше оставаться дома.
 
В таком случае участник пробного ВНО сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты.
 
Это надо сделать в течение 10-14 апреля в специальном сервисе Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания.
 
Результаты пробного ВНО 2021 разместят в личных кабинетах участников до 30 апреля.
 
Из-за карантина каждый участник пробного ВНО 2021 имел возможность выбрать только один предмет.
 
По данным УЦОКО, самыми популярными предметами стали украинский язык и литература (208 044 человека) и математика (242 834 человека), третье место заняла история (247 109 человека).
 
Источник:   УЦОКО
 Тэги:  зно, вно, тестирование
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 Образование В 2021 году гуманитарии и представители точных наук будут сдавать ВНО по-разному 06.10 Наука ФОТО: Награждение денежным вознаграждением харьковских двухсотбальников (Управление образования ХГС) 19.08 Образование У Харкові заснували премію для випускників, які здали ЗНО на 200 балів
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 