09.04.2021 12:29

В самой большой школе Немышлянского района обновят спортзал

Капитальный ремонт спортивного зала планируется выполнить в Харьковской гимназии №14 в Немышлянском районе.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 9 апреля, во время визита в учебное учреждение сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он посетил учебные кабинеты, столовую, спортивный зал, пообщался с учителями и за добросовестный труд лучшим педагогам школы вручил Благодарности городского головы.

Директор Харьковской гимназии №14 Нататалья Шкурапет отметила, что школа ориентирована на занятия спортом и здоровый образ жизни. В спортивном зале с утра до вечера, с 8:00 до 21:00, занимаются не только учащиеся, но и воспитанники двух крупных спортивных школ. Поэтому спортзал нужно полностью отремонтировать и утеплить, чтобы детям было комфортно тренироваться зимой.

Игорь Терехов отметил, что ремонт спортивного зала планируется выполнить в этом году.

«Есть над чем работать, начиная от спортивного зала, выполнения ряда других ремонтных работ. Это зона ответственности города. Здесь работает великолепный коллектив, которому я очень благодарен. Я заходил в начальную школу, там очень здорово. К сожалению, карантинные мероприятия не позволяют проводить занятия в полном объеме, но я вижу, как учителя стараются и занимаются с детьми», - сказал Игорь Терехов.

Также Наталья Шкурапет отметила, что в гимназии учатся около 1300 детей. Самая большая школа в Немышлянском районе была построена в 1978 году. За последние несколько лет за средства городского бюджета в гимназии реконструировали и утеплили фасад, сделали новый актовый зал, установили автоматизированную противопожарную сигнализацию.

Кроме того, по словам директора, в кабинетах физики и математики установили два новых мультимедийных комплекса.

«Наши дети – талантливые, участвуют в разных предметных конкурсах и олимпиадах. Поэтому очень важно поддерживать и развивать их способности», - сказала Наталья Шкурапет.