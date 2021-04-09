Создать архитектурные проекты для животных в городе предлагают харьковским школьникам

Учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений приглашают принять участие во всеукраинском конкурсе «Будь архитектором» от Харьковской школы архитектуры (ХША).
Как отметили организаторы, этот конкурс проводится второй год подряд для амбициозных старшеклассников, которые хотят попробовать себя в роли архитектора и сделать свой первый проект. Победители получат гранты на обучение на программах бакалавриата и нулевого года ХША, а также на краткосрочные подготовительные курсы.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.
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