09.04.2021 12:01

Создать архитектурные проекты для животных в городе предлагают харьковским школьникам

Учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений приглашают принять участие во всеукраинском конкурсе «Будь архитектором» от Харьковской школы архитектуры (ХША).

Как отметили организаторы, этот конкурс проводится второй год подряд для амбициозных старшеклассников, которые хотят попробовать себя в роли архитектора и сделать свой первый проект. Победители получат гранты на обучение на программах бакалавриата и нулевого года ХША, а также на краткосрочные подготовительные курсы.

Тема конкурса в этом году - отношения между природой и городом. Организаторы предлагают школьникам пофантазировать относительно аналогов природных сред обитания для диких животных в современном городе и спроектировать место для их пребывания. Участникам конкурса предлагают посмотреть на город как результат совместного выживания людей, животных и растений. «Эта связь создает взаимные переплетения внутри обитаемого пространства и может стать нашим последним шансом на выживание в будущем», - отметил тьютор ХША и один из членов жюри конкурса Дмитрий Заец.



Для участия в конкурсе необходимо до 30 апреля зарегистрироваться на сайте ХША и до 31 мая отправить свой конкурсный проект.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.