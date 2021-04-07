07.04.2021 13:36

В детском саду №362 откроют специальную группу для детей с аутизмом

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 апреля, посетил Ясли-сад комбинированного типа №362 (пер. Зерновой, 3).



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Игорь Терехов осмотрел пищеблок детсада, побывал в специальных группах для детей с нарушениями речи, понаблюдал за образовательным процессом, пообщался с детьми, их родителями и работниками дошкольного учреждения. Также он обсудил с педагогами перспективы функционирования специальной группы для детей с расстройствами аутического спектра.



«Детский сад великолепный! Здесь работают самоотверженные люди, воспитывают разных детей, в том числе и с нарушениями речи. Та любовь, то душевное тепло, которые дарят детям воспитатели, дает положительный эффект. Мы хотим здесь открыть еще одну группу - для детей-аутистов. Для нас важно, чтобы эти дети были окружены заботой и вниманием. Чтобы мы могли их воспитать социально адаптированными с детства», – отметил Игорь Терехов.



По словам директора яслей-сада № 362 Елены Вольвач, количество малышей с диагнозом аутизм в Украине ежегодно растет, отсюда и потребность в открытии группы для детей с таким диагнозом. В новую группу планируется набрать до 15 детей, которые будут приниматься с 3 лет и могут обучаться не до 6 (7) лет, а до восьми, для них будут созданы специальные образовательные условия.



«В помещении проведем ремонт, приобретем интерактивную доску, мягкие модули и инвентарь. С учетом специфики диагноза детей группу желательно оборудовать ресурсной и сенсорной комнатой для проведения коррекционных занятий, массажным кабинетом, оборудовать специальную туалетную комнату, на прогулочном участке – установить игровую площадку без горок, качелей и т.д. Для оказания квалифицированной помощи детям будут привлечены опытные специалисты», – рассказала директор дошкольного учреждения.



Игорь Терехов в свою очередь пообещал, что подобные группы будут открываться и в других детских садах.



Также по просьбам родителей возле яслей-сада заменят асфальтное покрытие, а во дворе установят новые игровые элементы.



Отметим, что в Харькове функционирует 209 детских садов. В 61 из них работают 225 специальных и санаторных групп для более 4 тыс. детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, задержкой психического развития и пр. 42 сада работают для более 2 тыс. детей с нарушением речи. В 24 садах функционируют 33 инклюзивные группы для 60 детей с инвалидностью. Кроме того, 214 малышей с инвалидностью интегрированы в образовательный процесс в группы для детей общего развития.



Справка. Детский сад № 362 (пер. Зерновой, 3) создан в 1964 году, рассчитан на 12 групп (220 воспитанников). До 1995 года находился в ведомстве завода им. Малышева. В 1995 году был закрыт и передан в коммунальную собственность города. В 2014 году начато поэтапное возобновление работы учреждения: с 2014 по 2017 год ежегодно открывалось по 2 новые группы, в 2018 и 2019 – еще по одной.