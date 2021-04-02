02.04.2021 15:31

Стартовал финал конкурса «Учитель года - 2021»

25 участников в каждой из номинаций, завоевавшие титул «Учитель года» в областях, будут соревноваться в конкурсе на всеукраинском уровне.

1 апреля 2021 года финал конкурса в номинациях «Руководитель учебного заведения» и «Математика» открыл заместитель Министра образования и науки Артур Селецкий. Он пожелал членам жюри продуктивной работы, а участникам - честной борьбы, уверенности в своих силах, успехов и победы.

С 14 по 22 апреля пройдут соревнования в номинациях «Трудовое обучение» и «Украинский язык и литература».

Конкурс «Учитель года» впервые проводится дистанционно, что является новым опытом для участников, жюри и организаторов.

20 участников, занявшие первые места в рейтинге отборочного этапа, будут участвовать в финале, где определят победителей и лауреатов конкурса.