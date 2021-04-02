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02.04.2021  15:31   

Стартовал финал конкурса «Учитель года - 2021»

25 участников в каждой из номинаций, завоевавшие титул «Учитель года» в областях, будут соревноваться в конкурсе на всеукраинском уровне.

1 апреля 2021 года финал конкурса в номинациях «Руководитель учебного заведения» и «Математика» открыл заместитель Министра образования и науки Артур Селецкий. Он пожелал членам жюри продуктивной работы, а участникам - честной борьбы, уверенности в своих силах, успехов и победы.
 
С 14 по 22 апреля пройдут соревнования в номинациях «Трудовое обучение» и «Украинский язык и литература».
 
Конкурс «Учитель года» впервые проводится дистанционно, что является новым опытом для участников, жюри и организаторов.
 
Результаты конкурсных испытаний будут отражаться в баллах, а оценочные сведения будут размещаться на странице «Учитель года - 2021» сайта МОН (рубрика «Дневник конкурса»).
 
20 участников, занявшие первые места в рейтинге отборочного этапа, будут участвовать в финале, где определят победителей и лауреатов конкурса.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  учитель года, харьков, украина
 
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