01.04.2021 15:04

В Харькове с понедельника возобновляется обучение школьников

Обучение в учреждениях общего среднего образования города с понедельника, 5 апреля, будет проводиться по смешанной форме.

Об этом сегодня, 1 апреля, на брифинге сообщила журналистам директор Департамента образования Ольга Деменко. Она отметила, что в понедельник ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.

«Ученики 1-4 классов будут учиться стационарно с жестким соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Что касается средней и старшей школы, то, учитывая эпидемиологическую ситуацию, вынуждены переводить их на дистанционное обучение. Однако, кроме занятий онлайн, учителя смогут проводить индивидуальные консультации. Например, 11-классников можно будет приглашать на консультации группами с целью качественной подготовки к ВНО», - сообщила Ольга Деменко.



Она также отметила, что если эпидситуация ухудшится и Харьков попадет в «красную зону», ученики младшей школы все равно продолжат стационарное обучение, а детские сады будут работать в штатном режиме.



«Родители в этом вопросе нас поддерживают. Мы же понимаем, что им нужно работать, и часто малышей просто не на кого оставить. Кроме того, дистанционное обучение - это не обучение для малышей, потому что находиться столько времени за монитором компьютера вредно для их здоровья», - отметила Ольга Деменко.

Она также подчеркнула, что сейчас в детских садах проводятся все необходимые противоэпидемические меры, которые дают свои результаты. Так, из 43 тыс. дошкольников в Харькове коронавирусом болеют только восемь детей. Все они переносят болезнь в безсимптомной или легкой форме.