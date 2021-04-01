01.04.2021 14:28

85% школьников примут участие в пробном ВНО в Харькове

85% выпускников школ города Харькова примут участие в пробном внешнем независимом оценивании.

Как сообщила сегодня, 1 апреля, журналистам директор Департамента образования Ольга Деменко, пробное ВНО планируется провести в Украине в следующую субботу, 10 апреля.



На сайте Министерства образования и науки Украины отмечается, что, исходя из эпидемиологической ситуации, в этом году для прохождения пробного ВНО участники могут выбрать только один предмет. Приглашения-пропуски, в которых будут указаны адреса пунктов пробного тестирования, будут размещены в личных кабинетах участников на сайтах региональных центров оценивания качества образования. В то же время участники пробного ВНО смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Результаты пробного ВНО 2021 года будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.