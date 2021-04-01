01.04.2021 13:08

Харьковские девятиклассники не будут сдавать экзамены (ВИДЕО)

Министерство образования и науки Украины отменило Государственную итоговую аттестацию для учащихся 4-х и 9-х классов.

Как сообщила сегодня, 1 апреля, журналистам директор Департамента образования Ольга Деменко, в этом году 9-классники не будут сдавать экзамены.



Кроме того, по ее словам, сегодня стало известно, что парламентский комитет вынес на рассмотрение вопрос об освобождении от ГИА 11-классников.



«Сейчас, если даже выпускник не будет вступать в вуз, все равно обязан писать ВНО по математике и украинскому языку, потому что это предметы для итоговой аттестации», - отметила директор департамента.