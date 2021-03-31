31.03.2021 17:19

Университеты для пожилых и адаптационные центры для учащихся - новые инициативы

Соответствующие образовательные учреждения планируют презентовать в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

Стратегия разрабатывается в рамках инициативы Елены Зеленской, цель которой - сделать безбарьерность новой общественной нормой. В апреле финальную версию стратегии вынесут на рассмотрение и утверждение Кабинета Министров Украины.

Главная цель мероприятий – создать равные возможности и свободный доступ к образованию для всех, независимо от возраста и состояния здоровья.

С барьерами в образовании сталкиваются представители разных общественных групп: дети с инвалидностью, дети из отдаленных районов в громадах, пожилые люди или мамы, которые из-за долгого декретного отпуска потеряли квалификацию.

Ведущий эксперт проекта, председатель Общественной организации «Безбарьерность» Татьяна Ломакина отмечает, что необходимо создавать равные возможности для всех для обучения и развития.

«Мы рассматриваем безбарьерность как философию, которая открывает свободный доступ не только для людей с инвалидностью, но и пожилых людей, молодежи, женщин, родителей с маленькими детьми к образованию», – сообщает Татьяна Ломакина.

Эксперты разработали пакет инициатив, который призван создать условия для обучения в течение всей жизни и получения необходимых знаний доступным и удобным способом.

В частности, предлагается развивать систему университетов третьего возраста для пожилых людей. Планируется создать веб-ресурс, где учебные материалы университетов будут в свободном доступе, чтобы пожилые люди имели возможность учиться из дома.

Также уделяется внимание развитию неформального образования. Созданию курсов, тренингов, образовательных платформ, которые сделают актуальные знания доступными для всех желающих. Предлагается распространять практики неформального профессионального образования на предприятиях. То есть взрослый человек сможет в течение всей жизни получать новые навыки, актуальные знания, при необходимости быстро менять профессию и оставаться конкурентоспособным на рынке труда.

Положительные кейсы внедрения инклюзивного образования в школах планируется распространить на заведения высшего образования. В них предлагается создать центры поддержки студентов, которые будут оказывать услуги социальной адаптации. Например, такие центры будут помогать абитуриентам с особыми образовательными потребностями на этапе поступления, а также в дальнейшем предоставлять им социальную и психологическую поддержку.