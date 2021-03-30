Определены победители городского конкурса «Ученик года-2021»

Финал городского конкурса «Ученик года-2021» прошел в харьковской школе №151.
За звание «Ученик года» боролись 28 лучших школьников Харькова в четырех номинациях: «Интеллектуал», «Лидер», «Спортсмен» и «Творческая личность». По итогам заключительного этапа конкурса были определены 20 победителей.
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День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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