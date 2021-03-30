Главная Новости Образование Определены победители городского конкурса «Ученик года-2021»
30.03.2021  11:17   

Определены победители городского конкурса «Ученик года-2021»

Финал городского конкурса «Ученик года-2021» прошел в харьковской школе №151.

За звание «Ученик года» боролись 28 лучших школьников Харькова в четырех номинациях: «Интеллектуал», «Лидер», «Спортсмен» и «Творческая личность». По итогам заключительного этапа конкурса были определены 20 победителей.

Финалисты прошли три испытания: отгадывали пять выдающихся личностей по предложенным подсказкам, демонстрировали ораторские способности и презентовали собственные достижения.
 
Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды, Харьковской государственной академии физической культуры, представители Молодежного совета при Харьковском городском голове, тренеры, судьи спортивных соревнований и фестивалей искусств, а также победители конкурса «Ученик года» предыдущих лет. 

С фотоотчетом о мероприятии можно ознакомиться здесь.
 
Отметим, что конкурс «Ученик года» проводится в Харькове ежегодно с целью поддержки и развития интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи и создание благоприятных условий для ее самореализации. Победители конкурса в течение года ежемесячно получают стипендию Харьковского городского головы «Одаренность», которая составляет 600 грн.
Источник:   ХГС
 Тэги:  ученик года, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.03 Образование У Харкові визначають кращих учнів року 08.04 Образование Состоялся финал городского конкурса «Ученик года-2019» (ФОТО) 01.04 Образование Скоро определится лучший харьковский ученик года
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 