Главная Новости Образование Каникулы в харьковских школах продлили на неделю
26.03.2021  10:31   

Каникулы в харьковских школах продлили на неделю

Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях города Харькова продлены до 5 апреля.


// city.kharkov.ua

Ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля.

Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от  эпидемиологической ситуации.

Напомним, в связи с ухудшением эпидситуации учащиеся харьковских школ были отправлены на каникулы с понедельника, 22 марта.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школа, каникулы, карантин, коронавирус, обучение, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.03 Образование В понедельник школьники уйдут на каникулы 16.03 Образование Мегалозавр, волк и кенгуру: школы Харькова выбрали животных для спортивных эмблем 06.03 Общество Ремонт школы, дворов и подъездов: Игорь Терехов встретился с жителями Алексеевки (ФОТО)  
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 