26.03.2021 10:31

Каникулы в харьковских школах продлили на неделю

Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях города Харькова продлены до 5 апреля.



// city.kharkov.ua

Ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля.

Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, в связи с ухудшением эпидситуации учащиеся харьковских школ были отправлены на каникулы с понедельника, 22 марта.