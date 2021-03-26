Каникулы в харьковских школах продлили на неделю

Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях города Харькова продлены до 5 апреля.
Ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля.
Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Напомним, в связи с ухудшением эпидситуации учащиеся харьковских школ были отправлены на каникулы с понедельника, 22 марта.
Комментариев: 0
Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
влажность:
давление:
ветер: