5 пунктов в резюме студента

Поиск работы всегда начинается с создания резюме, но что указать, если вы только закончили ВУЗ или еще учитесь?
Несмотря на отсутствие опыта, работа для студентов Харьков всегда найдется, если правильно себя преподнести. Да и способов ее найти тоже существует немало, ведь сейчас вакансии размещаются не только на онлайн-сервисах для работодателей и соискателей, например, в соцсетях или на OLX.
Как правило, резюме состоит из перечня мест работы и должностей, которые вы занимали. Если вы еще никогда не работали официально и ищете работу впервые, то в резюме нужно указать такие данные:
Резюме нужно начинать с контактов и позиции, на которую вы претендуете. Затем указывайте образование, в том числе неоконченное. Можно добавить информацию о дополнительно пройденных курсах, в том числе языковым. Хорошее знание английского расширяет возможности и позволяет найти работу не только по специальности, но и в другой сфере.
Затем укажите свои навыки. В этом пункте уже пишут про умение работать в Microsoft Word, поскольку это умение само собой разумеется. Можно добавить специфические программы, которые используются в вашей специальности, а также программы для обработки фото и видео. Это всегда актуально и может стать веским аргументов в вашу пользу, если работодателю придется выбирать между двумя равными кандидатами на должность.
Даже если вы не были официально оформлены на какой-либо работе, пункт с опытом не останется пустым. Каждый студент проходит практику, ходит на стажировку, участвует в волонтерских проектах. Все это - реальный опыт работы, о котором можно рассказать в резюме. Подкрепить эти сведения можно навыками, полученными во время стажировок.
Половина рекрутеров не открывает резюме студента, если к нему не прилагается сопроводительное письмо. В письме должно быть всего несколько строк о том, как сильно вы хотите приобрести опыт в выбранной профессии и почему выбрали именно этот путь. Избегайте пафоса и патетики, пишите просто и кратко - и работа найдет вас.
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Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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