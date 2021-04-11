11.04.2021 16:54

5 пунктов в резюме студента

Поиск работы всегда начинается с создания резюме, но что указать, если вы только закончили ВУЗ или еще учитесь?

Несмотря на отсутствие опыта, работа для студентов Харьков всегда найдется, если правильно себя преподнести. Да и способов ее найти тоже существует немало, ведь сейчас вакансии размещаются не только на онлайн-сервисах для работодателей и соискателей, например, в соцсетях или на OLX.

Что должно быть в студенческом резюме?

Как правило, резюме состоит из перечня мест работы и должностей, которые вы занимали. Если вы еще никогда не работали официально и ищете работу впервые, то в резюме нужно указать такие данные:

образование;

навыки;

достижения;

стажировки, волонтерство;

сопроводительное письмо.

Резюме нужно начинать с контактов и позиции, на которую вы претендуете. Затем указывайте образование, в том числе неоконченное. Можно добавить информацию о дополнительно пройденных курсах, в том числе языковым. Хорошее знание английского расширяет возможности и позволяет найти работу не только по специальности, но и в другой сфере.



Затем укажите свои навыки. В этом пункте уже пишут про умение работать в Microsoft Word, поскольку это умение само собой разумеется. Можно добавить специфические программы, которые используются в вашей специальности, а также программы для обработки фото и видео. Это всегда актуально и может стать веским аргументов в вашу пользу, если работодателю придется выбирать между двумя равными кандидатами на должность.

Стажировка и волонтерство как опыт работы

Даже если вы не были официально оформлены на какой-либо работе, пункт с опытом не останется пустым. Каждый студент проходит практику, ходит на стажировку, участвует в волонтерских проектах. Все это - реальный опыт работы, о котором можно рассказать в резюме. Подкрепить эти сведения можно навыками, полученными во время стажировок.

Зачем писать сопроводительное письмо?

Половина рекрутеров не открывает резюме студента, если к нему не прилагается сопроводительное письмо. В письме должно быть всего несколько строк о том, как сильно вы хотите приобрести опыт в выбранной профессии и почему выбрали именно этот путь. Избегайте пафоса и патетики, пишите просто и кратко - и работа найдет вас.