18.03.2021 17:19

Игорь Терехов принял участие в торжествах, посвященных 150-летию Фармуниверситета (ФОТО)

Торжественное мероприятие, посвященное 150-летию с дня рождения Николая Валяшко - основателя и первого ректора Национального фармацевтического университета, состоялось сегодня, 18 марта 2021 года, в стенах вуза.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, директор Департамента образования Ольга Деменко, семья Николая Валяшко, представители областной власти, руководители университетов и научных учреждений города, деканы факультетов университета, заведующие кафедр и др.

Ректор вуза Алла Котвицкая напомнила, что Николай Валяшко был основателем фармацевтического образования, благодаря которому Харьков сейчас является фармацевтической столицей Украины.

«Изучая архивные документы, мы можем только представлять, насколько сложно было открывать первый фармацевтический институт. Однако Николаю Валяшко удалось оказать влияние на общественность и убедить всех, что создание отдельного профильного учреждения образования является крайне необходимым. В первый год существования университета здесь обучалось лишь 135 студентов. Прошло 100 лет, и сегодня в этих стенах мы принимаем такое же количество студентов, но умноженное на сто. Думаю, наш основатель гордился бы нашим университетом, который по-прежнему остается единственным фармацевтическим университетом в стране», - отметила ректор вуза.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил присутствующих с этой знаменательной датой и пожелал университету развития и процветания.

«Основав в Харькове фармацевтический университет, Николай Валяшко дал мощный импульс для развития фармации не только в нашем городе, но и во всей стране. Приятно осознавать, что именно из Харькова зарождалась фармация в таких городах, как Киев, Винница, Днепр. Харьков является фармацевтической столицей Украины. Для города это очень знаково, поскольку фармацевтическая отрасль очень привлекательна для инвестиций. Я благодарен ректорскому корпусу университета, преподавателям и ученым, благодаря которым в этих стенах рождаются новые лекарственные препараты, которые действительно спасают жизни людей», - сказал Игорь Терехов.

За высокие рейтинговые показатели, весомый вклад в развитие образования и науки Харькова Игорь Терехов наградил коллектив университета Почетной грамотой Харьковского городского совета. Также он вручил лучшим сотрудникам вуза Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.

В свою очередь коллектив университета вручил Игорю Терехову памятный знак аптекаря.

Справка. Николай Валяшко – выдающийся химик и фармацевт, один из основателей фармацевтического образования в Украине, первый ректор и сооснователь Харьковского фармацевтического института (сейчас - Национальный фармацевтический университет имени В. А. Валяшко).

Университет является единственным фармацевтическим учреждением высшего образования. В этом году он вошел в список топ-200 вузов Украины, заняв первое место среди медицинских учебных заведений страны.

Сегодня в университете работают 6 факультетов, 38 кафедр и семь научно-исследовательских подразделений. Подготовка специалистов осуществляется по 36 образовательным программам. Образовательный процесс обеспечивают 550 научно-педагогических работников.

За 100 лет существования университет закончили свыше 50 тыс. человек. Сотрудниками вуза разработано более 140 лекарственных препаратов.