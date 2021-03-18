18.03.2021 15:46

Игорь Терехов предложил бизнесу помочь школам, обновив классные кабинеты за свои деньги

В городе хотят предложить бизнесу новый образовательный проект.



//city.kharkov.ua

Об этом на очередной встрече с Городским родительским советом сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, успешные харьковчане могли бы сделать хорошие школьные кабинеты для детей.

«Я хочу выступить с инициативой начать такой проект. Каждый учился в школе, у всех есть любимый класс. Пусть возьмет и сделает за свои деньги кабинет для наших детей. Я буду первым и призываю всех, кто имеет возможность, принять участие. Я соберу бизнес, строителей и поговорю с ними», - сообщил Игорь Терехов.

Секретарь городского совета отметил, что со своей стороны городская власть продолжит уделять внимание ремонту школ, детских садов, обновлению пищеблоков, строительству новых спортивных площадок.

«Многое нужно будет сделать при подготовке к следующему учебному году. Мы будем готовить школы и детские сады на самом высоком уровне. По питанию вроде бы проблем нет - мы выделяли дополнительные средства из городского бюджета на закупку оборудования и выполнение ремонтных работ в столовых. Также запланировали внутри микрорайонов создание спортивных локаций, где ребенок сможет проводить время с родителями и приобщаться к здоровому образу жизни», - отметил Игорь Терехов.

Также секретарь городского совета, представители Департамента образования и родителского совета обсудили работу учебных учреждений в условиях карантина, создание комфортной и безопасной среды для школьников. Кроме того, родители предложили инициировать на уровне Харькова создание Всеукраинского родительского совета.