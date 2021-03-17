17.03.2021 16:19

В городе приглашают на обучение представителей креативных центров, школ и студий

Курс обучения эффективному управлению для представителей креативных центров и творческих студий - воркшоп «Create Kharkiv» - состоится с 30 марта по 25 апреля.

Проект направлен на поддержку творческих индустрий, обучение менеджеров и команды для более эффективной работы во время карантинного периода. В курсах могут принять участие сотрудники художественных, музыкальных и вокальных студий, студий архитектуры и дизайна, различных школ – языковых, танцевальных, актерского мастерства, школ блогеров, центров развития детей и центров развлечения для детей и любых других творческих центров. Обучение пройдет по семи направлениям: маркетинг, продажи, финансы, педагогика и проекты, лидерство, работа с персоналом, PR.

Участники курса научатся применять современные бизнес-инструменты и получат навыки профессионального управления, разработают стратегический план развития компании на год. Преподавателями курса будут ведущие бизнес-тренеры, спикеры и предприниматели Харькова.

Обучение бесплатное. Чтобы пройти курс обучения, необходимо зарегистрироваться и пройти предварительный отбор экспертами. Срок подачи заявок - с 17 по 28 марта.

Более подробная информация и регистрация - по ссылке.

Отметим, проект обучения «Create Kharkiv» разработан при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. В городе продолжают проводить мероприятия, которые способствуют развитию сектора креативных индустрий. В частности, в 2020 году были проведены городской конкурс креативных проектов и два фестиваля «Create Kharkiv».