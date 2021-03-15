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15.03.2021  17:45   

Сертификации учителей: стали известны результаты первого этапа

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать, правильно выполнив все задания теста, - 100.

«Участников сертификации, которые по итогам независимого тестирования набрали менее 60% от максимального количества баллов, считают такими, которые не прошли тестирование, и не допускают к участию в следующем этапе сертификации. Информация о допуске или недопуске участника сертификации к участию в следующем этапе также размещена в кабинете участника», - подчеркивают в Министерстве образования на науки Украины.
 
В случае сомнений в правильности результата независимого тестирования участники сертификации могут подать апелляционное заявление относительно результатов тестирования в апелляционную комиссию при Украинском центре оценивания качества образования. Сделать это можно в течение 3 календарных дней после обнародования результатов независимого тестирования (до 17 марта включительно). Рассмотрение такого заявления осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения.
 
Апелляционное заявление необходимо направлять:
 
- по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев 04053 (с пометкой «Апелляционная комиссия УЦОКО»);
 
- для удобства - на электронный адрес [email protected] (с пометкой «Апелляционная комиссия УЦОКО»).
 
Следующий этап сертификации - самооценки собственного педагогического мастерства - запланирован на период с 29 марта по 20 апреля. Его будет проводить Государственная служба качества образования.
 
Справка. Сертификация педагогов - это внешнее оценивание профессиональных компетенций учителей, которая осуществляется путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы.
 
Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку в 20% к заработной плате. Кроме того, успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником, а также является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.
Тэги:  сертификация, учителя, харьков
 
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