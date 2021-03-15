15.03.2021 17:45

Сертификации учителей: стали известны результаты первого этапа

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать, правильно выполнив все задания теста, - 100.

«Участников сертификации, которые по итогам независимого тестирования набрали менее 60% от максимального количества баллов, считают такими, которые не прошли тестирование, и не допускают к участию в следующем этапе сертификации. Информация о допуске или недопуске участника сертификации к участию в следующем этапе также размещена в кабинете участника », - подчеркивают в Министерстве образования на науки Украины.

В случае сомнений в правильности результата независимого тестирования участники сертификации могут подать апелляционное заявление относительно результатов тестирования в апелляционную комиссию при Украинском центре оценивания качества образования. Сделать это можно в течение 3 календарных дней после обнародования результатов независимого тестирования (до 17 марта включительно). Рассмотрение такого заявления осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения.

Апелляционное заявление необходимо направлять:

- по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев 04053 (с пометкой «Апелляционная комиссия УЦОКО»);

- для удобства - на электронный адрес [email protected] (с пометкой «Апелляционная комиссия УЦОКО»).

Следующий этап сертификации - самооценки собственного педагогического мастерства - запланирован на период с 29 марта по 20 апреля. Его будет проводить Государственная служба качества образования.

Справка. Сертификация педагогов - это внешнее оценивание профессиональных компетенций учителей, которая осуществляется путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы.

Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку в 20% к заработной плате. Кроме того, успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником, а также является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.